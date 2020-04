Ingen nye med påvist smitte i Lesja og Dovre

Nyheter

Dette betyr at det ikke er registrert flere smittede siden fredag i forrige uke. 98 personer er testet totalt i Lesja og Dovre, og herav har syv personer fått påvist positiv test, to i Lesja og fem i Dovre. Kommunelege Kristine Stuedal bekrefter at det også er personer blant de smittede som nå er friskmeldt igjen.

De som får påvist smitte er pålagt isolasjon, og først en uke etter at man er symptomfri, får man slippe ut av isolasjonen igjen.

Under sin pressekonferanse tirsdag, informerte statsminister Erna Solberg om at man ønsket flere og hyppigere tester fremover, i forbindelse at man gradvis skal begynne å lette på restriksjonene fra og med den 20. april. Krisestaben har så langt ikke mottatt endringer i retningslinjene for hvem som skal testes.

- Vi regner med at det kommer en rekke nye forordninger etter påske, sier de.