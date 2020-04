Nyheter

Brannvesenet i Innlandet kunne fredag 10. april melde om at på grunn av høytiden, samt at det over tid har vært mye vind har det blitt veldig tørt i utmark, fraråder de folk all bruk av åpen ild og bråtebrenning i hele fylket.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.