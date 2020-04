Fabrikksjefen på Nortura Otta får fortsette på same arbeidsplass

Nyheter

Etter planen skal slakteriet leggast ned den 1. august i år, og omstillast til Ny Mulighet AS, som er etablert for å starte med produksjon av frose fôr til kjæledyr samt foredling av nye produkt til daglegvare.

Produksjonen skal gå føre seg i lokalet til Nortura på Otta, som også er majoritetseigar av det nye selskapet. Dei vil også gje plass til lokale aktørar som ønskjer å drive produksjon å sal av lokalmat.

- Eg er utruleg glad for å framleis vere med å skape verdiar for lokalsamfunnet på Otta og for den norske bonden, sjølv om slakteriet leggast ned, seier Leirflaten.

Han ønskjer derimot ikkje å legge skjul på at det har vore ein tøff sak at mange mister jobben sin i eit lite lokalsamfunn som her i Nord-Gudbrandsdalen, men meiner det gjer det veldig meiningsfylt å vere med å skape noko nytt.

Leirflaten trer inn i den nye stillinga allereie 1. mai og vil framover prioritere arbeidet med å rekruttere nøkkelpersonar til verksemda som skal bidra til å gjere lokalane klare til drift frå hausten av. Dei vil lyse ut stillingar både internt og eksternt.

Styreleiar for Ny Mulighet, Jon Kasland, sett stor pris på å ha Leirflaten med på laget.

- Vi er glade for å ha ein erfaren og kompetent leiar av verksemda så raskt på plass. Det blir viktig for å rekruttere nøkkelpersonar framover og rigge anlegget for drift, seier han.

Noverande nestleiar for fabrikken, John Brede Randen, går inn som leiar for Nortura Otta i omstillingsperioden fram til august. Nortura er også i full gang med å finne løysningar for enkelte medarbeidarar i tråd med selskapets omstillingsavtale.