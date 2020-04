Frokost med rauost i Berlin

Nyheter

– Også her i Berlin er det kun ett tema for tiden, men foreløpig har vi i Tyskland hatt en relativt mild utvikling, både antall smittede og ikke minst dødeligheten frem til nå har vært nokså moderat. Samtidig ser vi en tendens til mer solidaritet. I eget nabolag hjelper man eldre og svake gjennom den vanskelige tiden. Stadig flere ser at vi må støtte opp om våre naboland, spesielt Italia, Spania og Frankrike er hardt rammet, sentrale politikere vil utvikle en «Marshall-Plan» for Europa etter krisen. Kanskje kommer det noe positivt ut av denne tiden, mer solidaritet og mindre egoisme kan ikke skade, mener Vestrum.