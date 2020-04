Hjelpekorpsa hadde eitt henteoppdrag i påska

Nyheter

Viruset har også ført til at hjelpekorpsa i Oppland har heimevakt, og Røde Kors-hyttene rundt omkring i fjella har stått ubemanna under påska. Dette både for å unngå samlingsplassar som kan spreie viruset, og fordi det landsdekkande hytteforbodet gjer at betydeleg færre folk er i fjellet.