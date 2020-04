Vil oppheve lokale overnattingsregler

Nyheter

Før påske vedtok kommunestyrene i de to kommunene å forlenge vedtaket som ble gjort om overnatting i de to kommunene. Det vil si at personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan bli tilbudt overnatting maksimalt en natt hos virksomheter og private som tilbyr overnatting. Dette vedtaket gjelder til 16. april. Nå er det foreslått å oppheve dette. Felles formannskap skal behandle dette i sitt møte torsdag 16. april.

Kommunelegene mener smittesituasjonen i Lesja-Dovre er per i dag er tilfredsstillende og stabil med hensyn til antall personer med påvist smitte. Kommuneoverlege Gurgen Nazaretian i Dovre kommune og kommuneoverlege Kristine Stuedal i Lesja kommune har drøftet risiko for smittespredning og konsekvenser for helse- og omsorgs- tjenestene ved en oppheving av vedtaket, og at saken også har blitt drøftet i møte med blant annet ordførere og rådmenn i begge kommuner.

– Dette begrunnes med at man antar at folk nå er innforstått med å begrense fritidsreiser. Det var spesielt viktig å ha lokale restriksjoner i påsken for å unngå for stor aktivitet og større samling av personer i kommunene. Erfaringene gjennom påsken tilsier at folk i stor grad har holdt seg i ro på i sine hjemkommuner, står det i saken.

Lesja og Dovre kommuner skal nå forholde seg til nasjonale retningslinjer.

Kommunelegene er tydelige på at kampen mot koronaviruset er ikke vunnet, selv om man nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én.

– Det er viktig å være klar over at det foreligger mørketall på antall smittede da det per i dag er et begrenset antall personer som er testet. Helsemyndighetene jobber nå med økt kapasitet på testing som gjør at man om kort tid kan få testet flere personer enn man har kunnet gjøre hittil. Kommunene må fortsatt belage seg på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert, og man må følge nøye med på smittespredning og sykdomsforekomst av koronaviruset, sier de.

Kommunelegene sier at en gjenåpning av samfunnet kan bety en økning av antall smittetilfeller lokalt og nasjonalt, og at man må være forberedt på å kunne stramme inn igjen på tiltak mot smittespredning på kort varsel dersom det blir nødvendig.