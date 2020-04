Utsett opning av barnehagane i Lesja og Dovre

Nyheter

Både i Lesja og Dovre blei det bestemt denne veka at barnehagane skal opnast igjen på onsdag den 22. april i staden for på måndag.

- Vi er allereie godt i gong med planlegginga, men det er mykje som skal bli gjort. Vi driv blant anna med opplæring av dei tilsette, og vil at alt skal være på plass innan vi opnar barnehagane. Det skal ikkje vere noko etterslep, seier oppvekstsjef i Dovre, Anne-Lene Engum.

Dei vil også at alt av areal skal gjerast klart til dei kan ta imot ungane igjen, og Engum er positiv til at dei skal klare dette fint og er sikker på at det skal vere trygt både for ungane og dei tilsette å gå i barnehagen igjen.

Foreldre med barn i barnehage i Lesja og Dovre vil få tilsendt grundig informasjon frå barnehagane i løpet av inneverande veke om korleis det skal fungere i praksis.

Nasjonal vegleiar

På onsdag kom dei nasjonale retningslinene for korleis barnehagane skal operere på tryggast måte for å hindre spreiing av viruset. Barnehagane kan opnast den 20. april, men dei kan framleis vere stengde fram til seinast 27. april. Dette for å gje dei tilsette tid til å planlegge å organisere seg.

Ifølgje dei nasjonale retningslinene skal både barn og tilsette som er sjuke halde seg heime. Dei innfører også ei rekke tiltak for å unngå mest mogleg fysisk nærkontakt og går på å halde strenge hygieniske rutinar. Vegleiaren er laga av Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Den nasjonale vegleiaren for skuler vil kome på måndag neste veke. Skulane skal opnast igjen den 27. april for elevar ved 1. til 4. trinn på barneskulen.

Lista over tiltak kan du finne på regjeringas heimeside.