Det er rolig nå - men de er klare for neste bølge

Smittetallet i Lesja og Dovre har vært uendret siden før påskehelga. Det er fem i Dovre som har fått påvist smitte, og to i Lesja. Fredrik Gangsås Hole ved kommunenes felles koronasenter sier at de alle er på bedringens veg, og at det er ingen barn og unge blant dem med smitte.