I år blir det 17. mai uten barnetog

Fredag sa kulturminister Abid Raja at det ikke vil være mulig å gjennomføre barnetog eller andre store forsamlinger på nasjonaldagen.

– Det samme gjelder større feiringer ved store skoler og grendehus, særlig innendørs. Vi kan ikke ha store menneskeansamlinger der, sier kulturministeren.

Korps skal få spille, så lenge de klarer å holde to meters avstand. Flaggheising og kransenedlegging skal skje som normalt, men i mindre skala enn det bruker. Raja sa samtidig at hvordan kommunene vil feire dagen kommer an på lokale føringer.

Ministeren sier han krysser fingrene for fint vær på 17. mai, slik at man har anledning til å være utendørs.

Raja sa også at det blir allsang av nasjonalsangen landet over med Det Norske Solistkor som forsangere. Den skal foregå klokken 13, etter salutter fra Forsvarets anlegg.