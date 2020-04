Nå har flere spisesteder åpnet igjen: - Vi har fått bekreftet at folk har savnet oss

Nyheter

Denne uken kunne flere serveringssteder i Dombås åpne dørene igjen etter påske. På grunn av korona-viruset ble det fattet et hastevedtak av smittevernlegene i Lesja og Dovre om at serveringssteder i hver kommune måtte stenges for besøkende. Onsdag den 1. april før påske ble det bestemt av kommunestyrene at vedtaket ikke skal videreføres, men at serveringssteder heller kan forholde seg til de nasjonale retningslinjene.