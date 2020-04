Nrk skulle sykle fra Dombås - nå må de avlyse

Nyheter

Nrk skulle i løpet av fem uker, sykle gjennom fem områder i Norge, med mål om å lage sakte-TV. Totalt 40 medarbeidere skulle være med under turen, som skulle gjennomføres i juli og august. Statskanalen velger nå å avlyse turen, grunnet usikkerhet rundt koronasituasjonen fremover. Leder for prosjektet, Ingrid L. Olderbakk, sier at det ligger grundig overveielse bak avgjørelsen.