Ber folk ta ansvar for å forebygge flom

Nyheter

Mye snø i fjellet gjorde at NVE tidligere i år gikk ut og varslet fare for storflom denne våren. Under formannskapsmøtet torsdag i forrige uke, gikk Guri Ruste (Dl) ut med en henstilling til sambygdingene om å sikre at smeltevannet kunne følge de farene de skal.

- La oss alle ta et ansvar for å rydde bekker og grøfter, sa hun, og ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) samstemte.

- Jeg snakket med driftssjefen om dette senest i går. Det er ikke avsatt kommunale midler til opprenskning. Jeg vil derfor oppfordre folk til å ta et lite tak. I tillegg bruke miljøstasjonen til hageavfall, i stedet for å hive det i grøfter og bekker, sa hun.

Som grunneier er man selv ansvarlig for å sikre eiendommen sin mot naturskade. Dette betyr at man må gjøre det man selv kan for å unngå oppdemming av vann. Dette innebærer blant annet å rydde bekkeløp for kvister og søppel, samt holde bekkekantene frie for hageavfall og annet som vårvannet kan dra med seg.