Heder og ære til melkeprodusenter  

Nyheter

Etter 5500 sammenhengende dager med Elitemelk er Dovre-produsentene Erik Kristian Talleraas og Jørn Erik Killi belønnet med Sølvtina. Og etter utrolige 9100 sammenhengende dager med Elitemelk er loringen Magne Nyløkken belønnet med Mjølkespannet.

Utdelingen skulle ha foregått i dag, 21. april, under en høytidelig markering på Lillestrøm. Dessverre måtte den avlyses på grunn av koronaviruset. Det er ikke planlagt noe nytt felles arrangement og derfor vil utdelingen skje i forbindelse med gårdsbesøk eller et arrangement i det lokale produsentlaget.

Ikke en eneste feil over mange år

Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den aller beste melka blir kategorisert som «Elitemelk», den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for melka. For å ha elitemelk må melka innfri visse kriterier, i tillegg til at det er krav om godt dyrestell. Over 95 prosent av all kumelk som ble levert av norske melkebønder i 2019, er slik elitemelk.

Bøndene som nå hedres med Sølvtine og Mjølkespann har lagt ned imponerende innsats som har ført til at de har levert slik elitemelk i en årrekke. Bønder som klarer å levere Elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil, blir hedret med Sølvtina. De som greier det hver eneste dag i hele 25 sammenhengende år blir hedret med Mjølkespannet. En bragd som viser til svært god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyreomsorg.

Kvalitet og dyreomsorg

Styreleder Marit Haugen er stolt over hvor dyktige og grundige bøndene som får Sølvtina og Mjølkespannet er. Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode rutiner, planlegging og oppfølging av alle deler av gardsdrifta, og ikke minst god dyreomsorg.

– Jeg er stolt og imponert over mine kolleger som står på hver eneste dag i så mange år for å produsere melk av ypperste kvalitet til det norske folk. Det er denne kvaliteten som er vårt aller beste fortrinn i konkurranse med utenlandske aktører og jeg tør påstå at ingen kan slå oss her. Dette kommer ikke av seg selv og handler om stolthet for faget, god omsorg for dyrene og øye for detaljer.

Styrelederen synes det er en synd at ikke bøndene bli gjort stas på slik tradisjonen tilsier.

– Jeg synes det er ordentlig leit at koronaviruset gjør at vi ikke får feiret mottakerne som seg hør og bør i år, men håper likevel ikke det tar noe som helst bort fra gleden og stoltheten hver enkelt bør føle i dag, sier Marit Haugen.

God produktkvalitet starter hos bonden

TINE og melkebonden har en tydelig posisjon hos det norske folk og en stor plass i manges hjerter. Konsernsjef Gunnar Hovland understreker at bøndene og det de produserer er alfa-omega for nettopp dette.

- I den siste tiden har vi virkelig sett hvor viktig nettopp bonden er for det norske folk og for selvforsyningsgraden vår. For melkeprodusentene i TINE holder det ikke bare å levere, de skal levere den aller beste kvaliteten og det er nettopp det vi feirer vi i dag. De som har levert feilfritt i 15 og 25 år. I 2019 vant vi Oste-NM med vellagret Norvegia® og noen måneder etter tok vellagret Jarlsberg® hjem et prestisjefylt supergull i Oste-VM. Dette er gode bevis på kvaliteten til melka fra TINE-bøndene. Hele verdikjeden må selvfølgelig fungere, men det starter hos eierne våre. De fortjener en stor takk fra oss alle, sier Gunnar Hovland.