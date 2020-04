Ingen ny utsettelse av EU-kontrollen

Nyheter

Tidligere i år utsatte Vegvesenet fristen for EU-kontroll med to måneder for de som hadde kontrollfrist i perioden 13. mars til 30. april på grunn av koronasituasjonen. Dette blir ikke tilfelle for de som har frist fra og med mai.

- Har du frist i mai eller videre framover, må du forholde deg til den og få kjøretøyet ditt godkjent før fristen går ut, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.

De som fikk utsatt fristen i mars og april, forholder seg til at ny frist ble forskjøvet med to måneder.

- Beslutningen er tatt i samråd med bil- og verkstedsbransjen. Verkstedene er i drift, har nødvendig kontrollkapasitet og har gjort smitteverntiltak. Nå når flere servicetjenester og andre åpner, ser vi ingen grunn å gi en ny generell utsettelse, sier Omholt.

Norges bilbransjeforbund har utarbeidet en smittevern-veileder for å begrense smitten for sine ansatte, kunder og leverandører.

De generelle anbefalingene om karantene, hygiene og sosial distansering gjelder fortsatt. Om du på grunn av alvorlig sykdom, isolasjon eller karantene er forhindret fra å få kjøretøyet kontrollert og godkjent innen fristen, kan du søke Statens vegvesen om utsettelse.