Nyheter

Kontrollen fant sted i 60-sonen ved Aurstad. Etter endt kontroll etter klokken 10:00 fikk tre førere beslaglagt førerkortet og anmeldes for fartsoverskridelse.

Høyeste hastighet som ble målt var 96 kilometer i timen.

Under samme kontroll fikk 17 bilførere utsted forenklet forelegg for det samme, mens én fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.