Jorunn gleder seg til å opne igjen: - Eg har om lag 100 personar i køen

Blant dei som måtte stenge den 13. mars som følgje av viruset var frisørsalongane. Jorunn Einbu Teigen drive enkeltmannsføretaket Jorunns Hårstugu på Lesjaskog, og ser fram til å opne igjen.

Lang kø

Etter å ha vore stengt i over ein månad har ho eit håp om at ho kan sette i gong drifta igjen allereie på måndag neste veke, den 27. april.

- Eg har skreve opp namna på alle dei som skulle har eller hadde bestilt time i løpet av tida eg har vore stengt, og det er nærmare 100 namn på lista, fortel ho.

Ho kan difor forvente stor pågang av kundar, og er glad for at ho har ei fast og trufast kundegruppe som tek i bruk den lokale frisørsalongen.

Ikkje før på torsdag denne veka skal smitteverntiltaka for frisørsalongar og liknande verksemder vere på plass, så det er framleis usikkert korleis drifta vil bli framover.

- Det er i alle fall ikkje mogleg å halde verken éin eller to meters avstand frå kundane så vi må berre stole på kvarandre at vi ikkje er sjuke. Eg kan for eksempel ikkje gå på jobb om eg følar meg litt sjuk, noko eg kanskje ville gjort elles. Det blir uansett spanande å sjå, men eg kvir meg ikkje for å byrje å jobbe igjen, seier Jorunn.

Ho har også relativt god plass, og trur ikkje avstanden mellom kundane skal bli eit problem.

Har ikkje hatt det verst

Sidan ho driv eit enkeltmannsføretak har det ikkje vore noko å permittere. Frisørsalongen driv ho også frå heime, så husleige har ikkje vore noko problem.

- Det har derimot ikkje vore noko inntekter, men eg har overlevd på oppsparte midlar. Eg har også sett på moglegheitene for kontantstøtte for å dekke utgifter, men det er ikkje sikkert eg får noko. Vi som har vore pålagt å stenge kan likevel få ein kompensasjon for tapt omsetning, fortel Jorunn.

Som medlem i Norsk velvære- og frisørforbund har ho også haldt seg oppdatert og informert, og meiner det er godt å ha ein organisasjon i ryggen.

Det er framleis avhengig av retningslinene som blir offentleggjort i løpet av veka om ho kan opne «Hårstugu» på måndag eller ikkje, men ho ser uansett fram til å kunne ta imot kundar igjen.

- Det eg er mest spent på er om eg kan jobbe effektivt nok under dei nye retningslinene til å oppretthalde kapasiteten. Det er uansett godt å tenke på at inntektene vil kome attende, seier ho avslutningsvis.