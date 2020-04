Neste uke går skolebussene igjen

Nyheter

Mandag 27. april starter elevene i 1.-4. klasse i grunnskolen og enkelte klasser i videregående med undervisning igjen.

For at disse elevene skal komme seg til skolen, begynner Innlandstrafikk å kjøre skoleruter igjen fra og med mandag 27. april. Det vil fortsatt være redusert rutetilbud for bybusser og region- og lokalruter.

Redusere smitterisiko

For å redusere smitterisiko ved at skolene starter opp igjen, har myndighetene laget en smittevernveileder. Transport og skoleskyss er omtalt slik i denne veilederen: