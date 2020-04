Hønsehauk i faresonen

Nyheter

Fylkesmannen i Innlandet sendte like før påske ut informasjon om hekkelokaliteter for hønsehauk til skogeiere som har slike reir registrert på sin grunn. Hønsehauken er inne i en negativ/usikker bestandsutvikling og arten er oppført som nært truet på den norske rødlisten. Fylkesmannen ønsker opplysninger om nye lokaliteter.

Hekkelokalitetene for hønsehauk krever spesielle hensyn i skogsdriften. Dette framgår av brevet til skogeierne som også har gått i kopi til kommunene og aktuelle skogsentreprenører.

Hønsehauk i Innlandet

Hønsehauken finnes utbredt i hele fylket, men er sterkt knyttet til gammel oppkvistet barskog. Den unngår kvistrik fjellskog på svake boniteter. Dette betyr at de viktigste leveområdene for hønsehauk i stor grad faller sammen med de økonomisk mest drivverdige skogområdene. Hønsehaukens tilbakegang kan i mange tilfeller forklares ut fra endringer i hekkeområdene, og i særlig grad hogst av selve reirområdene. Skognæringen har således en nøkkelrolle i den framtidige forvaltningen av arten.

Den enkelte skogeier har i brevet fått opplyst reirets plassering på deres eller nær tilgrensende eiendom.

Skogbruket som initiativtaker og hensyn i skogsdriften

Kartleggingen av hønsehauk ble i utgangspunktet igangsatt etter initiativ fra skogbruksnæringen selv, som innehar en nøkkelrolle i forvaltningen av hønsehauk. Det er gjennomført flere møter med de større skogeierforeningene der også representanter fra NOF har deltatt. I dag utføres registreringer delvis finansiert av viltfondsmidler, og delvis på frivillig basis i regi av NOF-medlemmer.

Når det gjelder hensyn til rovfugler og ugler ved hogst og skogbrukstiltak, er dette konkretisert gjennom egne retningslinjer utarbeidet av Norges Skogeierforbund. Disse hensynene er lagt til grunn i de skogbedriftene som er sertifisert, og som har godkjent PEFC sertifikat (forkortelse for Programme for the Endorsement of Forest Certification). I Norsk PEFC Skogstandard fra 2015 er det for hønsehauk bl.a. retningslinjer om at hogst ikke skal foregå nærmere reiret enn radius på 50 m, der terrenget er flatt eller kupert. Det skal ikke være forstyrrende hogst- eller skogbruksaktivitet innenfor en radius på 200 meter fra reirtre i perioden 1. mars – 31. juli. Ut over dette er det en fordel at områdene rundt reirtreet med hensynsone er arealer med høgstammet gammelskog (hogstklasse IV og V) som vil være viktig jaktområde for hønsehauk.

Fylkesmannen vil i samarbeid med NOF, samt skogeierandelslagene utføre supplerende registreringer av hønsehauk. Etter hvert som nye data for arten foreligger, dvs dokumentasjon av nye reirlokaliteter, vil vi sende ut informasjon til aktuelle skogeiere om dette, med kopi til kommunene, Nortømmer, SB SKOG Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog.