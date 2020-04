Skifter modus fra og med neste uke

Nyheter

Det kunne kommunedirektør i Lesja, Frank Westad, orientere om under formannskapsmøtet i kommunen torsdag formiddag denne uken, hvor blant annet krisestab-medlem Ellen Sørumgard Syse var til stede som en av Senterpartiets representanter i formannskapet.

Krisestaben har jobbet aktivt i over en måned med å håndtere den pågående korona-pandemien lokalt i Lesja og Dovre. Status per i dag er at ingen flere innbyggere i Lesja eller Dovre har fått påvist smitte siden før påske, til tross for at flere har blitt testet i løpet av de siste par ukene.

- Fra og med mandag neste uke vil krisestaben tone ned aktiviteten til minimumsbemanning, og korona-senteret vil gå over til en annen modus. Stabs-medlemmene vil da heller være operative fra hjemme eller på arbeid, forteller Westad.

Fremover vil Lesja kommune ta i bruk kjelleren i helsehuset til å ta imot pasienter, og vil rigge Hanslykkja Dagaktiviteter til bruk for de som trenger å være i isolasjon.'

- Til sammen har det gått med omtrent én million kroner til krisestabarbeidet i Lesja og Dovre, som har blitt brukt på å omdisponere folk til krisestaben. For Lesja kommune er det snakk om et tap på omtrent 3,3 millioner kroner, etter statlige tilskudd, kunne kommunedirektøren melde om.

Han ga også honnør til skoler og barnehager som har jobbet godt med å finne løsninger til hjemmeundervisning, og ga ekstra honnør til både lærere og helsetjenesten.

- Det er utrolig at vi har klart å styre unna dette, og at det ikke ble den krisen vi hadde sett for oss. Jeg er optimist og det ser ut som at ting er i ferd med å normaliseres. Jeg tror vi alle har gjort en god jobb, mener Westad.