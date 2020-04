Stemmer mot nedleggelse av linjer ved Nord-Gudbrandsdalen VGS

Nyheter

Arbeiderpartiets og Senterpartiets representanter i Utvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune kunngjorde i dag at de vil stemme for å bevare samtlige linjer ved den videregående skolen. Dermed er skoletilbudet reddet.

– Vi viderefører disse utdanningstilbudene for å møte arbeidslivets behov og fordi de henger sammen med satsingen på grønne næringer og reiseliv. Innlandet er Norges grønne hjerte med store muligheter som vi må gripe, sier leder i Utvalget for utdanning, Senterpartiets Mari Gjestvang.

Nestleder i utvalget for utdanning, Arbeiderpartiets Even Eriksen, viser til at det er viktig med et utdanningstilbud som møter næringslivets behov.

– Utdanningstilbudet i Innlandet skal gjenspeile nettopp det Innlandet er og kommer til å være i framtida; det grønne matfylket. Derfor er det viktig for oss å beholde nettopp disse programområdene innenfor restaurant og matfaget, fastslår han.

Eriksen understreker samtidig at nedgangen i antall ungdommer i Innlandet gjør at færre søker seg til videregående opplæring.

– Fortsetter utviklinga som i dag vil ikke fylkeskommunen ha økonomi til å opprettholde alle linjene, sier Eriksen og oppfordrer flere ungdommer til å søke seg til yrkesfag.

Gjestvang mener dette er et viktig vedtak for Nord-Gudbrandsdalen.

– Det er helt avgjørende å beholde disse tilbudene for å sikre en fortsatt positiv utvikling i regionen. Vi ønsker å skape flest mulig arbeidsplasser i hele verdikjeden fra jord til bord. Da må vi sjølsagt gjøre alt vi kan for å bevare et utdanningstilbud som legger til rette for dette, fastslår Gjestvang.