Korona fører til et forenklet jordbruksoppgjør

Nyheter

I midten av mars ble det først klarlagt at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020 på grunn av koronapandemien. På grunn av uvanlig stor usikkerhet om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling, har Budsjettnemnda for jordbruket avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger, melder regjeringen på sin hjemmeside.

Startet forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet tidligere i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021.

- Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding søndag ettermiddag.

- Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, legger han til.

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Norge Bondelag mener det er viktig for å gi bonden forutsigbarhet for framtidig produksjon.

Raskere tidsløype

Etter innledende dialog og senere konsultasjoner har staten skissert en mulighet for å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. Hensikten med forenklede forhandlinger er å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matforsyningene. De forenklede forhandlinger blir gjennomført uten tradisjonelt utgangspunkt i Budsjettnemndas grunnlagsmateriale. Avtalepartene er også enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn.

Normalt baseres forhandlingene på arbeidsdokumenter i form av krav og tilbud. På grunn av en uoversiktlig situasjon og behovet for avklaring, følges ikke den normale tidsløypen for jordbruksforhandlinger. Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april.