Slik blir smittevernregler for busspassasjerer

På grunn av stengte skoler som følge av koronaviruset. Den 27. april åpnes landets skoler igjen for elever på fra og med 1. til og med 4. trinn. Siden skolene åpnes igjen vil også skolebussene i Innlandet begynne å kjøre igjen.

I tråd med at flere busser begynner å kjøre igjen er det også utarbeidet egne smittevernregler for kjøring av buss. Innlandstrafikk ønsker at elever, foresatte og skoler skal oppleve det som trygt å reise med skolebusser og drosjer i den situasjonen vi er i nå. Derfor er det behov for gode smittevernregler.

De viktigste smittevernreglene på bussen er:

Vask hendene før og etter bussreisen, og unngå unødvendig berøring.

Hold god avstand til andre på bussholdeplassen, minimum en meter.

Fremre dør på bussen er stengt. Du må derfor gå inn den bakre inngangen på bussen.

Vent på tur når du skal gå på og av bussen, og hold minst en meters avstand til personer rundt deg.

Du skal ikke lese av skoleskysskortet ditt når du går på bussen. Det kan du ha i sekken. Billett kan ikke kjøpes om bord. Billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen, Innlandstrafikk Billett eller Entur.

Du bør sitte med minst ett setes mellomrom til andre passasjerer. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen. Se illustrasjon for hvordan vi ønsker at passasjerene sitter på bussen.