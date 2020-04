Enorme mengder snø gir stor fare for vårflom

Nyheter

NVE melder at det i år er høy sannsynlighet for stor vårflom i alle landsdeler i elver som vesentlig kommer fra indre strøk. Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynligheten for stor vårflom, og på landsbasis er dette året så langt det mest snørike året siden 2000. Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, da med opp mot 90 prosent sannsynlighet. For Sør-Norge er mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene fra slutten av april.

Hafslund, som har en rekke kraftverk i Innlandet, forteller i et intervju med Nrk at de har gjort forberedelser i form av å tappe ned vannet både i Gudbrandsdalslågen, og Mjøsa. Dette for å kunne ta imot de store mengdene med smeltevann som er ventet fremover.

Forbereder seg

Også hos forsikringsselskapene gjør man forberedelser til en eventuell vårflom. Hos Gjensidige er man i tett dialog med leverandører som skal utføre førstehjelp, pumping og tørking slik at de sikrer kapasitet gjennom forhåndplasserte containere med dette utstyret. Dette kan være på plass i løpet av et par dager.

- Vi har god erfaring med slike mobiliseringer, som sist kom til nytte under den usedvanlige høstflommen i Gudbrandsdalen i 2018, sier leder for Skadeinnkjøp Eiendom Per Christian Lygård i Gjensidige.

Selskapet er opptatt av at kommuner, fylker og de som regulerer vassdragene nå er sitt ansvar bevisst.

- Vi vet at rydding og rensing av kummer, kulvert, små og store vassdrag med videre, er tiltak man kan gjøre i forkant. Videre at man har beredskap med for eksempel gravemaskiner for å fjerne «propper» under broer osv. Regulering av vassdragene er viktige tiltak, sier Lygård.

Han opplever at kommuner, fylker og de som regulerer vassdragene de seinere årene har vært veldig gode i å tenke skadeforebygging, og vært veldige operative når flommen er en realitet.

Dette kan du som enkeltperson gjøre