Satser på hest – og kjærligheten

Nyheter

Travtrener Karlsen, som i travmiljøet er best kjent som Ovi, har lenge vurdert muligheten for å flytte fra Rogaland og Forus. Ar det ble Biri, er nok mest Marianns fortjeneste. De to traff hverandre da Mariann kjøpte hest av ham for en del år siden. For halvannet år siden oppsto det søt musikk, da Mariann ba om hjelp til å ta av broddene til Tao Elda rett før et løp.