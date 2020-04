Bondelagsleiaren om klimagassutsleppet i Lesja: - Ingenting å skamme seg over

Nyheter

Førre veke slapp Miljødirektoratet ein teneste kor ein kan sjå klimagassutsleppet i kvar enkelt kommune i tonn. Blant dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen er Dovre den med minst utslepp, med eit utslepp på om lag 29 000 tonn CO2-ekvivalentar i 2018, som dei nyaste tala her henta frå. Vågå er den kommunen av dei seks med høgast utslepp med over 55 000 tonn klimagassar i 2018. Lesja kommune kjem rett under Sel, med 40 285 tonn CO2-ekvivalentar medan Sel hadde 40 618 tonn. Både Lom og Skjåk hamnar mellom Dovre og Lesja, med høvesvis 38 598 og 37 825 tonn.