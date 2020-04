Nesten halvparten av alle bedrifter sier kompensasjonsordningene ikke hjelper

Nyheter

Dette er den syvende medlemsundersøkelsen i rekken, og den er gjennomført tirsdag o onsdag denne uken. Den viser blant annet at:

Nesten 1 av 4 bedrifter (24 prosent) mener kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). 45 prosent sier den hjelper lite eller ingenting.

6 prosent sier de har gjennomført oppsigelser som følge av korona viruset. Samtidig sier 2 av 10 bedrifter (21 prosent) at de har planer for oppsigelser.



Nesten 3 av 10 bedrifter (27 prosent) sier de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.



Nesten 2 av 10 bedrifter (19 prosent) opplever konkurstrusselen som reell.



8 av 10 bedrifter (79 prosent) har i løpet av siste fire ukene merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av korona viruset.



6 av 10 bedrifter (59 prosent) oppgir at de har leverandører som varsler om forsinkelser eller kanselleringer som følge av korona viruset.



Opptatt av å sikre relevans for flere

Tallene for Innlandet viser at 1 av 4 bedrifter i Innlandet mener kompensasjonsordningen er til stor hjelp, mot 45 prosent som sier den hjelper lite eller ingenting.

- Mange av våre medlemmer har søkt og fått innvilget støtte. Vi er fortsatt imponert over hvor raskt dette ble igangsatt. Så har vi forståelse for at dette tempoet ikke har sikret millimeterrettferdighet på alle områder. Nå er vi opptatt av å sikre at ordningen blir relevant for enda flere. I tillegg spiller vi inn fem konkrete tiltak til forbedringer så den forhåpentligvis kan treffe enda flere, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Oppsigelsene bekymrer

Seks prosent av bedriftene i Innlandet sier de har gjennomført oppsigelser, og 21 prosent sier de har planer om det.

- Selv om tallene kunne vært verre, så er oppsigelser dramatisk for de det gjelder. Både de som mister jobben sin og for bedriftene som helst skulle skape nye arbeidsplasser. For mange bedrifter handler dette om den eneste veien for å overleve koronakrisen. Det illustrerer at mange tilpasser seg for å drive videre. Så håper vi at det ikke tar altfor lang tid før det snur og det er mulig å ansette igjen, sier Kristiansen.

Må se fremover

Nesten tre av ti bedrifter oppgir at de har likviditetsproblemer.

- Men det er leit for de som opplever dette, og vi skal fortsette å stå på for dem. Nå er det avgjørende at vi legger til rette så vi fremover klarer å skape arbeidsplasser. I Innlandet har vi flere lovende næringer som har all mulighet til å skyte fart, også etter korona krisen er over, sier Kristiansen.