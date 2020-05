Bekymret for læreplasser til høsten

Nyheter

På landsbasis er nærmere 4000 lærlinger permittert. Tallene for Innlandet viser at 295 lærlinger er permitterte. Tallene bekymrer NHOs regiondirektør i Innlandet, Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

- Lærlinger skal i det lengste skånes fra permittering, men det kan skje at bedrifter ikke klarer å gi tilfredsstillende opplæring på grunn av korona-krisa. Denne krisa kan også påvirker læreplassmulighetene til høsten, og det er svært bekymringsverdig, sier Kristiansen i en pressemelding.

Kompensasjon hjelper noen

De mest berørte bransjene er i elektro, frisør, salg, kokkefag samt bilfag lette kjøretøy. Den 3. april la regjeringen frem en ny kompensasjonsordning for lærlinger. Ordningen går ut på at lærlingene på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Ordningen er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.

- Denne kompensasjonsordningen skal regjeringen har skryt for, påpeker Kristiansen, men legger til at han likevel er bekymret for læreplassene til høsten ettersom tallene viser at 295 lærlinger på nåværende tidspunkt er permittert.

Tilgangen på lærlinger har ikke alltid vært like god innen alle bransjer, selv ikke innen fagområder der de har vært sikret gode jobbmuligheter etter læretiden. Derfor har NHO jobbet mye med å få opp statusen på yrkesfagene generelt. Problemet med den usikkerheten lærlingene nå opplever er at det kan bli enda vanskeligere å få lærlinger til enkelte av yrkesfagene, noe som vil få negative konsekvenser også for bedriftenes muligheter til å rekruttere og sikre seg kompetanse.

Spiller inn til regjeringen

For å hindre frafall og mangel på lærlinger nå og i årene fremover, ønsker derfor NHO Innlandet å spille følgende tiltak inn til regjeringen:

Stimuleringstilskudd til lærebedriftene for å opprettholde lærlingeinntaket. For eksempel kan det føre til at bedriftene kan ta inn en til to ekstra nye lærlinger enn de opprinnelig hadde planlagt for.

Kompensasjonsordning for bedrifter som gjør at de kan ha "to sett" med lærlinger. Dette innebærer at lærebedrifter kan ta inn ny lærling som planlagt, men samtidig beholde lærlinger som ikke har fått fullført opplæringen til normaltid grunnet utsatt avvikling av fag- eller svenneprøve eller permittering.



Kjøp av læreplasser fra det offentlige.



Ekstra lærlingtilskudd for utsatte bransjer som fjernes ved normalisering av situasjonen.



Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning slik at bedriftene kan ta inn flere lærlinger.



Bedriftene positive til tilskudd

Hos Nortura går produksjonen tilnærmet som normalt uten at korona situasjonene har begrenset produksjonen.

- Det viktigste for vår bedrift er at lærlingene som kommer er kompetente, har et bra vitnemål og at de er motiverte. Tilskuddsordninger er positivt, og ville antakelig vært et pluss hvis vi skulle økt lærlingkapasiteten. Med flere lærlinger må vi sette av flere ressurser internt, altså de som følger opp læringene i det daglige, sier fabrikksjef Fred Bakkejord i Nortura.

For elektroinstallasjonsbedriftene har situasjonen vært en helt annen i halvannen måned.

– Markedet innen service og vedlikehold for elektroinstallasjonsbedriftene har stått helt stille siden midten av mars, og har vært tilnærmet uten tilgang på nye jobber. Selv om vi har flere permitterte og nedgang i omsetningen vil vi gjøre det vi kan for å bidra til et så normalt lærlingeinntak som mulig. En ekstra tilskuddsordning vil gi både oss og lærlingene tryggheten vi trenger for å inngå lærekontraktene nå, sier daglig leder i EE-teknikk AS Erik Nytrøen.

Korona stikker kjepper i hjulene

Daniel Bjørshol går vg3 på Automasjon og ønsker seg læreplass hos Nortura, hvor han snart skal på utplassering. Kristian Elvsvebakken går vg2 El-energi og er nå ute etter læreplass. Gutta håper korona situasjonen letter så den ikke stikker kjepper i hjulene for fremtidsplanene.

– Når korona situasjonen oppsto stoppet hele prosessen opp for å skaffe seg læreplass. Blant annet fikk vi ikke vært på utplassering, noe som vanligvis er et godt utgangspunkt for å skaffe seg læreplass. Vi har vært i kontakt med flere bedrifter, og håper at dette ordner seg før sommeren sånn at vi kan fortsette utdanningsløpet på det vi ønsker for fremtiden, sier Bjørshol og Elvsvebakken.

– Det også er viktig nå at kommunene og fylkeskommunen i sine innkjøp setter krav om lærlinger ved inngåelse av kontrakter. Dette vil stimulere til at også bedriftene fortsetter å ta inn lærlinger, avslutter Kristiansen.