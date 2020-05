Lesja vil bli pilotkommune i samfunnsutvikling

Nyheter

Det er Innlandet fylkeskommune som har inviterte kommunene til å bli med på et pilotprosjekt for å styrke kommunenes rolle innen samfunnsutvikling.

– Lesja kommune synes initiativet fra Innlandet fylkeskommune er svært positivt, og vi ønsker sterkt å delta i dette kompetanseutviklingsarbeidet. Vår mangeårige plansjef sluttet i desember 2019. I staben har jeg frigjort en 100 prosent stillingsressurs som skal jobbe med samfunnsutvikling. Dette for å fokusere på samfunns- og næringsutvikling, skriver kommunedirektøren i sin søknad til fylkeskommunene.

Westad skriver at kommunen ønsker å styrke sin formelle plankompetanse i egen organisasjon, og har nedgang i folketallet. Han sier at de har startet arbeidet med kommuneplanen, samtidig som Lesja kommune samarbeider med Bjorli Utvikling for å redefinere Bjorli som et helårs reisemål.

– Det er utarbeidet en utviklingsplan for Bjorli, utført av Vista Analyse AS, som kommunen har støttet økonomisk. Det jobbes med å finne en seriøs og langsiktig investor, som kan bidra til utvikling av skiheisene og etablering av hotell på Bjorli, skriver Westad.

Kommunedirektøren forteller at det jobbes etter samme modell og metodikk som Rauma kommune gjorde for etablering av gondolen opp til Nesaksla, og at det parallelt med oppstart av kommuneplanen, blir jobbet med en privat reguleringsplan for det aktuelle området på Bjorli.

– Lesja kommune trenger faglig bistand og veiledning i dette samfunnsutviklingsarbeidet, og dette arbeidet må være en spennende prosess for følgeforskning.

Kommunedirektøren har listet opp åtte temaer kommunen ønsker bistand til. Her finner vi blant annet hvordan det kan bli et bedre offentlig og privat samarbeid, bedre samhandling mellom folkevalgte og administrasjon og mobilisere kommunens innbyggere i planarbeidet.