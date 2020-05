Åpner for trafikkopplæring og oppkjøring – men kun for tunge kjøretøy

Nyheter

Trafikkskolene har med dette fått klarsignal om at de kan gjenoppta føreropplæringen i kjøretøy der man kan opprettholde en avstand på minst en meter. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem, sier i en pressemelding at de derfor vil åpne for bestilling av oppkjøring for de tyngste klassene.

– Fra trafikkskolene kommer i gang, vil det ta noe tid før de første kandidatene er klare for oppkjøring, sier han.

Kandidater som ønsker oppkjøring, må ta kontakt med sin trafikkskole, og det er kun trafikkskolene som kan bestille oppkjøring. Oppkjøringstimene vil bli tilgjengelige i Statens vegvesens bestillingsløsning fra torsdag 7. mai. Antall tilgjengelige timer vil variere mellom de ulike trafikkstasjonene.

Ikke personbil ennå

Så lenge helsemyndighetenes avstandskrav er minst én meter, er det ikke aktuelt å starte trafikkopplæring eller oppkjøring i personbil nå.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for trafikkskolene og for dem som gjerne skulle tatt førerkort klasse B, sier Harsem.

Det er helsemyndighetene som avgjør når trafikkskolene kan starte opp igjen trafikkopplæringen for førerkort klasse B.

Mye å ta igjen

– Vi har siden koronautbruddet i mars kansellert om lag 15 000 oppkjøringer, og vi vet ikke når vi kan komme i gang igjen med oppkjøringer i klasse B. I mellomtiden oppfordrer vi alle som skal ta førerkort til å bruke tiden til øvingskjøring, sier Harsem.

Det er allerede tillatt med trafikkopplæring på motorsykkel, moped og snøscooter. Fra 16. april ble det også tillatt med teoretisk opplæring i grupper på inntil fem, og med to meters avstand. Også slik opplæring kan nå skje med en meters avstand.