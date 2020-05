Søndag åpner kirkene igjen

Nyheter

Kirkene har vært stengt fra 12. mars, og det har vært strenge restriksjoner for hvor mange mennesker som har fått delta i gravferd. Med nye smittevernregler på plass vil kirkene åpne dørene på nytt.

Hovedpunktene i den nye smittevernveilederen er at det skal være maks 50 personer tilstede, minst 1 meter avstand mellom hver person, syke personer skal ikke delta eller være til stede, gode rutiner for håndhygiene og renhold og minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.

Konstituert preses Atle Sommerfeldt er glad for at flere får delta på dåp, bryllup og begravelser, og at det igjen blir mulig å feire nattverd.

– Det kan se lyst ut for høstens konfirmasjoner som planlegges gjennomført etter ferien. Det vet jeg mange gleder seg til, sier han og understreker at det kan bli nødvendig med noen flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig for å overholde krav til antall og avstand, sier Sommerfeldt i en pressemelding.