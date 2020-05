Ønsker dialog med næringslivet

Nyheter

Arbeidsgruppa består av Odd Morten Taagvold (H), Knut Nytun (Sp), Anita Frich (Dl) og leder Ida Amble Ruge (Ap). Førstnevnte var ikke til stede under tirsdagens møte. Det var imidlertid næringskonsulent Steinar Tolf Jacobsen og plan- og næringssjef Inge Angård.

Engasjere andre

Under dette første møtet var hovedmålet å få nedfelt et mandat for gruppas arbeid fremover. Blant hovedpunktene her er å stimulere til samarbeid mellom bedriftene, dialog mellom næringsliv og kommune, nettverksbygging, foruten å gi innspill til kommunens næringsarbeid. Alle de tre tilstedeværende medlemmene av gruppa var skjønt enige om at det er viktig å ha tett dialog med kommuneadministrasjon og næringsliv.

- Vi må engasjere næringslivet og andre interesserte, presiserte Amble Ruge.

Det ble også bestemt å gjøre en evaluering ved utgangen av året, for så å avgjøre hvor lenge gruppa skal jobbe.