Sommersesong utenom det vanlige

Nyheter

Koronasituasjonen spolerte påsken for mange overnattingsbedrifter. For sesongbaserte virksomheter er dette vanskelige tider, og mange ser nå frem mot sommeren i spenning. Selv om mange av restriksjonene er lempet på, er det fortsatt mye usikkerhet rundt hvordan sommeren vil bli. Både med tanke på smitteverntiltak og også hvordan pågangen fra gjestene vil være. Norgesferie har vært løftet frem og kan være redningen for mange.