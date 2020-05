Idrettslag og korps får mest utbetalt

Nyheter

Årets første utbetaling fra Grasrotandelen er klar. 225 millioner kroner sendes denne uken til lag og foreninger i hele Norge. Til lag og foreninger i Dovre kommer det 169 810 kroner, mens det til Lesja kommer 127 988 kroner.

- På grunn av korona-viruset har vi vært nødt til å sette mange av de aktivitetene vi er så glad i, på vent. Grasrotandelen betyr mye for mange lag og foreninger, og det er med stor glede at vi nå skal betale ut grasrotmidler for de første fire månedene av 2020, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Idrettslag og korps

Både i Dovre og Lesja er det idrettslagene som mottar desidert størst andel av midlene.

Lesja idrettslag - kr 25 265

Lesjaskog idrettslag - kr 17 435



Dombås idrettslag - kr 35 320



Dovre idrettslag - kr 12 592



Dovreskogen idrettslag - kr 26 319



Også korpsene i våre to kommuner nyter godt av grasrotandelen.

Dovre skolekorps - kr 18 246

Dombås musikkforening - kr 15 824



Lesja skolemusikk - kr 8 403



Lesjaskog skolemusikk - kr 5 056



Kjøremgrenda musikkforening - kr 4 233



De to lagene som mottar mest utenom dette, er NMK Nord-Gudbrandsdal som får 15 671 kroner og Nord-Gudbrandsdal travlag som mottar 12 164 kroner.

Korona-konsekvenser

Det har vært knyttet spenning til hvilke konsekvenser korona-situasjonen ville få for Grasrotandelen. Norsk Tipping konstaterer at summen som utbetales kun er tre millioner kroner lavere enn ved samme utbetaling i fjor. Likevel kan det være lag og foreninger som opplever større nedgang enn andre.

Fra kunden til klubben

Nesten 1,3 millioner av Norsk Tippings kunder har valgt en grasrotmottaker. Det koster dem ingenting, og et beløp som tilsvarer sju prosent av spillinnsatsen deres går til den grasrotmottakeren som kunden har valgt. Dette er spill-kundenes støtte direkte til foreningen eller klubben de er glad i.

Til tross for nesten 1,3 millioner givere, er det likevel fortsatt mange av Norsk Tippings kunder som ennå ikke har valgt seg en grasrotmottaker.

- Jeg oppfordrer alle til å bli grasrotgiver - i dag, sier Havnelid.