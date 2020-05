Nyheter

Trearbeid har mange steder vært nedprioritert de senere år, men dette vil forhåpentligvis endres nå. Spørsmålet er bare hvordan lærerne skal imøtekomme dette.

- Vi har fått mange telefoner fra fortvilede lærere, som selv har hatt lite trearbeid gjennom utdannelsen sin, forteller rektor Helle Hundevadt ved Handverksskolen på Hjerleid.

Her bestemte de seg for å forsøke å finne en løsning på knipen, og søkte Sparebankstiftelsen DnB om midler til å lage et kurs i innføring i trearbeid for lærere. Sparebankstiftelsen syntes ideen var god og tilkjente midler til prosjektet.

Kursopplegget omfatter både materialkunnskap, vedlikehold av redskap, samt at deltakerne får lage produkter, som de selv kan ta med inn i egen undervisning. Kurset går over fire samlinger, der både kurs, materiell, overnatting og bespisning blir dekket gjennom tilskuddet. Hundevadt sender i første omgang ut invitasjoner til nærliggende skoler.

- Dersom kursene blir vellykket er planen å søke Sparebankstiftelsen om støtte til tre til fem år til, sier hun.