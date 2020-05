​Feirer fred i 75 år med frigjøringsfrimerke

Nyheter

8. mai er det 75 år siden slutten på andre verdenskrig. Frigjøringsdagen i 1945 er en av de virkelige store merkedagene i norsk historie. Jubelen har aldri vært så høy og samholdet så stort som denne vårdagen for 75 år siden.



Frimerket har et motiv fra en annen historisk dag for 75 år siden - 7. juni. Det viser kong Haakons hjemkomst på norsk jord etter krigen, mens kronprinsesse Märtha, prins Harald og prinsessene Ragnhild og Astrid er i sjaluppen som brakte dem til Honnørbrygga i Oslo.



- Det har vært stor interesse rundt valg av motiv. Kong Haakons hjemkomst til et fritt Norge er etter Postens mening en viktig symbolbegivenhet når vi skal markere frigjøringen med et frimerke, sier Postens konsernsjef Tone Wille.

Frimerket er også en del av et miniatyrark som gis ut samtidig. Det viser i tillegg Nordsjøfarten med MK «Erkna», en konvoi, motstandsmennene og -kvinnene representert ved en radiooperatør og et flydropp.



- Jeg er glad for at Posten gir ut et frimerke og miniatyrark som på en verdig og fin måte feirer freden og hyller heltene som var villige til å ofre alt under krigen. Utgivelsen blir spesielt viktig når de fleste av markeringene som var planlagt i forbindelse med jubileet er avlyst på grunn av den krevende situasjonen landet er i nå, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Frimerket og miniatyrarket er designet av Martin Mörck.