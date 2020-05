– I dag skal vi hedre alle som har ofret mye

Nyheter

8. mai var det 75 år siden fem år med tysk okkupasjon var over, og Norge igjen var et fritt land. For første gang ble markeringen av frigjøringsdagen fra Minneparken på Dombås overført digitalt. Det var likevel en del mennesker som hadde samlet seg til en høytidelig stund ved minnesteinene i parken på Dombås. Oberstløytnant og nestkommanderende ved Heimevernets skole- og kompetansesenter, Tarjei Løkken, ønsket velkommen.