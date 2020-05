Vil glede andre turgåere

Nyheter

Da bestemoren ikke lenger hadde behov for steinene i bedet sitt, var ikke søskenflokken på tre lenge på å finne et nytt bruksområde til dem. Med pensler, maling og Internett til inspirasjon har de dekorert en stor haug med steiner i livlige farger, og med små oppmuntrende ord på flere av dem. En hel ettermiddag jobbet de iherdig med prosjektet, og har hatt helt konkrete planer for steinene.