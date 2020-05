Nyheter

Tenk deg at du er 18 år, bor i Lesja eller Dovre og er klar for oppkjøring. Nå skal du endelig få lappen, slippe å være avhengig av foreldre eller andre for å komme deg rundt. Teoriprøven er bestått og du skal bare gjennomføre den praktiske førerprøven. Så kommer koronakrisen og landet stenges ned, også trafikkstasjonene. Akkurat den dagen du skulle kjøre opp.