Dekker på til 17. mai

Nyheter

Årets nasjonaldag den 17. mai blir uten tvil annerledes for de fleste. Den pågående korona-pandemien har ført til avlysninger av barnetog og offentlige samlinger over hele landet. Likevel velger flere av spisestedene å holde åpent, og ønsker velkommen til et godt måltid på selve 17. mai.