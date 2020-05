Flere enn vanlig har stått på oppkjøring

Nyheter

– Dette er svært gode resultater. Alle som består oppkjøringen på første forsøk er med på å redusere køen. Her har både elevene og trafikkskolene gjort en god jobb, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Sensorene i Statens vegvesen har hatt travle dager.

– Fra vi startet opp igjen onsdag har vi gjennomført 1047 oppkjøringer i klasse B. Tar vi med andre førerkortklasser slik som buss, lastebil og så videre, ble det gjennomført over 1700 oppkjøringer i forrige uke, sier Harsem.

Han sier vegvesenet har stor forståelse for at mange er ivrige etter å kjøre opp etter en lang ufrivillig pause i trafikkopplæring og oppkjøringer, og at de derfor bruker alle tilgjengelige ressurser på å gjennomføre flest mulig oppkjøringer.

– Det er viktig at alle kandidater som meldes opp har fullført all obligatorisk opplæring og har bestått teoriprøven, slik at vi unngår avbestillinger av oppkjøringer, sier Harsem.