Sein vår førar til utsett opning av Grimsdalsvegen

Nyheter

Den årlege opningsdagen er fastsett av miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Innlandet, men i år har styret i Grimsdalsvegen SA slutta seg til å utsette opninga til 15. juni på grunn av vanskelege føreforhold på Dovres side av Grimsdalen.

- Dette er også for å ta ekstra omsyn til villrein og unngå trafikk nå i den kritiske kalvingsperioden. Den har trekket seg nedover i dalen for å kalve på grunn av mykje snø i høgda, kor den vanlegvis er å finne på denne tida av året, fortel informasjonsansvarleg for Grimsdalsvegen SA, Bjørnhild Vigerust.

Ho kan vidare opplyse om at å brøyte vegen vil etter erfaring kunne føre til vårløysningsskader på vegen, og at styret vil difor la snøsmeltinga i fjellet gå sin gang.

- Slik kan vi best mogleg sørge for god og tørr veg ved opning, utan større behov for vedlikehald utover det vanlege, seier Vigerust.

Haverdalsvegen vil også etter planen opne den 15. juni som vanleg, men med atterhald om at vêr og føre kan påverke dette.