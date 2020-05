Kraftig oppgang i handelen i apri

Nyheter

Det viser nye sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra februar til mars var det til sammenligning en nedgang på 0,9 prosent.

Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser som følge av koronakrisen, er hovedgrunnene til nordmenns endrede handlemønster i april, ifølge SSB.

«Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper», skriver SSB.

Detaljhandel omfatter for eksempel dagligvarer, møbler og elektriske husholdningsprodukter.

Byggevarebutikker og sportsbutikker har hatt en spesielt sterk måned, men det har også vært vekst i salget av klær, planter og møbler. Mye av handelen skjedde på nett.

Apotek hadde en meget sterk måned i mars, men hadde nedgang forrige måned. Også bensinstasjoner hadde lavere omsetning enn normalt i april.