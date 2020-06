Smittetallet går ned i Innlandet

Nyheter

Det viser oversikten over antall registrerte koronasmittede per fylke, basert på tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 4. juni klokken 15. Gårsdagens tall står i parentes

* Oslo: 2.667 (2.643)

* Viken: 2.310 (2.304)

* Vestland: 881 (882)

* Trøndelag: 537 (uendret)

* Innlandet: 510 (508)

* Rogaland: 439 (438)

* Agder: 341 (338)

* Vestfold og Telemark: 288 (287)

* Troms og Finnmark: 252 (uendret)

* Møre og Romsdal: 141 (uendret)

* Nordland: 121 (uendret)

* Ukjent fylke 1 (uendret)