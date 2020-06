Endestasjonen for Vy

Nyheter

I en pressemelding sier Vy at de gir stafettpinnen videre til SJ Norge, som vil ta over Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen og de andre banene nord for Trondheim mandag 8. juni. Det skriver Åndalsnes avis.

Fra og med neste uke kommer et nytt selskap inn på Dovrebanen og Raumabanen I fjor sommer ble togselskapet SJ Norge tilbudt anbudskontrakten på sju togstrekninger i Norge, hvor de fra neste uke skal drifte persontrafikken framover.

- Det er selvsagt vemodig å vite at de neste dagene kjøres de siste togturene i nord med Vy som reisefølge. Toget binder sammen landet vårt og i over 100 år har vi kjørt tog over Dovre og over Saltfjellet. Og den siste togturen med Vy, for denne gang, er over når nattoget ankommer Bodø stasjon mandag morgen. Da sier vi i Vy takk for følget, skriver konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i pressemeldingen.



Fosen ønsker etterfølgeren SJ Norge lykke til og sier videre at kundene kan glede seg til flere fantastiske reisemål. Han priser deres (om litt) tidligere medarbeidere i region Nord lykke til.



- Takk for den gode jobben dere har gjort gjennom generasjoner og for at dere fortsatt vil gjøre en god jobb for å levere et godt tilbud til de reisende, skriver Fosen.