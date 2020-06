Publikums-nekt under Sikkilsdalsslippet i år

Nyheter

Det er Norsk Hestesenter som har bestemt at årets slipp lørdag 20. juni er stengt for publikum på grunn av Corona-situasjonen. Hestesenteret forholder seg til regelen om maksimalt 200 tilskuere, men disse plassene er i år forbeholdt hesteeiere og eventuelle overnattingsgjester på Sikkilsdalssetra, samt noen få pressefolk. Det understrekes fra hestesenteret at syke personer ikke må komme til dalen overhodet.