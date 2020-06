Nyheter

No har Lesja kommune bestemt seg for å ta opp kampen mot denne veksten som ikkje høyrer heime her i landet. Blåleddved er ein framand art som har risikokategorien svært høg risiko på framandartslista. Dei finnast i store og små førekomstar, det er særleg høg konsentrasjon i og rundt bustadfeltet ved Lesja sentrum, samt andre stadar i kommunen.