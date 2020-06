Linda tar steget opp

Nyheter

Fra høsten flytter hun Linda’s frisør en etasje opp, til lokalene som tidligere har huset Stjernedryss. I tillegg vil hun for første gang prøve seg som arbeidsgiver. Niesen Thea Elisabeth Killi, som har gått i lære i Trondheim og tar svenneprøven i sommer, vil etablere seg i de nye lokalene, sammen med Linda.

– Målet til Thea har hele tiden vært å skulle komme tilbake til hjembygda, og hun tar nå med seg samboer på lasset. Det er helt topp at ungdommen vil flytte hjem igjen, forteller Linda.

Stor pågang

Hun er klar over at mange kanskje vil mene at frisørmarkedet på Dombås er mettet, men selv har hun større pågang enn hun selv klarer å håndtere.

– Det er dette jeg må ta utgangspunkt i, slår hun fast.

Hun opplever etterspørselen etter frisørtjenester som generelt økende. Linda forteller at mens damene i mange år primært har holdt seg til å ha fast time med fem til seks ukers mellomrom, så har herrene nå også sett verdien i forhåndsavtaler i stedet for drop-inn. Grunnet ideell plassering nært E6, er det ikke sjelden hun får spørsmål om drop-in fra tilfeldig forbipasserende.

– Disse har jeg ikke hatt mulighet til å ta imot, men det blir det en løsning på nå, sier Linda.

Fem gode år

Det er fem år siden hun tok det store steget og startet egen frisørsalong i underetasjen på Storrusten-bygget.

– Jeg har hatt fem gode år og har ikke angret et sekund på at jeg startet for meg selv, selv om jeg syntes det var skummelt den gangen. Jeg har mange gode og trofaste kunder som støtter opp om salongen. Noen har faktisk vært med meg helt siden jeg startet som frisør for nesten 20 år siden, forteller hun.

Planen var egentlig å feire femårsjubileet i vår, men så kom koronaen. Nå satser hun på å slå sammen markeringen sammen med feiring av nye lokaler og ny ansatt til høsten.

Nytt interiør

Linda ser frem til å starte i nye lokaler, selv om hun trives i de nåværende.

– Huseier har vært svært velvillig, og det blir spennende å sette i gang. Det blir bare positivt å bytte lokaler, sier hun og trekker frem god plass, mye lys, god synlighet og ikke minst et lett tilgjengelig lokale, som noen av fordelene.

Da hun startet opp for fem år siden, kjøpte hun alt interiør brukt, og har oppgradert etter hvert. Til de nye lokalene har hun gått lokalt for å få laget splitter nytt interiør.

– Jeg har bestilt interiør fra Rundtom møbler. På den måten støtter jeg opp om en lokal bedrift, og i tillegg får jeg ting akkurat som jeg selv ønsker det, utdyper hun.

Starter forsiktig

I første omgang vil Linda’s frisør videreføre dagens tilbud, men med nye lokaler og enda en frisør åpner det seg flere muligheter. Med Thea med på laget kan de blant annet tilby brudepynting. Lokalet er også stort nok til at hun kan ta inn en lærling. Linda har også lekt med tanken om å leie ut deler av lokalet.

– Men nå skal vi først sette i gang en frisørsalong, og så får vi vurdere det andre etter hvert, slår hun fast.

Hun kaller seg selv forsiktig av natur, og er veldig spent på hvordan det vil bli å være arbeidsgiver, men mest av alt gleder hun seg til å ta det nye store steget.

– Jeg pleier å klare det jeg bestemmer meg for, sier hun med et stort smil.