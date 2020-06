Nyheter

Oda Marie Landheim (44) daglig leder og eier av turistbedriften på Dovre forteller at tilbudet med luksusteltene er så populært at de er fullbooket hele sommeren. De måtte dog ta ned ett av de tre teltene da flommen nådde plattingen det stod på. Landheim forteller at vannivået gikk ned i går, og at hun tror de andre to teltene på øya berger.