Sa seg skyldig på alle punkter

Mannen er tiltalt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Han er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, ha vist seksuelt krenkende adferd og ha brutt kontaktforbud. Forholdene mannen er tiltalt for har en strafferamme på opptil 21 år.