Ordførerne i Innlandet: – Husk at smitten ikke tar ferie

Her skriver de at det er viktig å huske at kampen mot koronaviruset ikke er over, heller ikke i Innlandet.

Fylkeslege Harald Vallgårda sa under en pressekonferanse torsdag at Innlandet har taklet pandemien veldig bra, og at det per i dag bare er to personer fra fylket som er innlagt med koronasmitte.

Det advares likevel mot å slippe opp.

– Det finnes flere eksempler på kommuner som har smittede og folk i karantene. Kommunene er nå bekymret for lokale utbrudd midt i ferieavvikling. Frykten for mange er et utbrudd på en pleieinstitusjon, skriver fylkesmannen og ordførerne i en felles appell.

Det er spesielt superspredere de er redd for, altså personer som ikke er klar over at han er smittet, og ikke holder avstand eller har god hånd- og hostehygiene.

– Både i kommunene og hos Fylkesmannen er vi bekymret for at en ny smittetopp igjen vil sette de kommunale velferdstjenestene under sterkt press. Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien, skriver de.

Det oppfordres til å fortsette med godt smittevern, at syke personer skal holde seg hjemme, at man holder en meter avstand og unngår større folkemengder.